İspanyol hemşireler tıbbi malzeme eksikliğini protesto etti: İkinci dalgaya hazır değiliz
İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları ve destekçileri, bir hastanenin önünde toplanarak tıbbi kaynak eksikliğini protesto etti.
17.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:20
İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları ve destekçileri, bir hastanenin önünde toplanarak tıbbi kaynak eksikliğini protesto etti. Ülkenin sağlık çalışanları Covid-19 salgınıyla başa çıkabilmek için koşulların ve halk sağlığı sisteminin iyileştirilmesini istedi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com