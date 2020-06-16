İspanyol hemşireler tıbbi malzeme eksikliğini protesto etti: İkinci dalgaya hazır değiliz İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları ve destekçileri, bir hastanenin önünde toplanarak tıbbi kaynak eksikliğini protesto etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları ve destekçileri, bir hastanenin önünde toplanarak tıbbi kaynak eksikliğini protesto etti. Ülkenin sağlık çalışanları Covid-19 salgınıyla başa çıkabilmek için koşulların ve halk sağlığı sisteminin iyileştirilmesini istedi.View on euronews Kaynak: Euronews.com