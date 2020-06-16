İspanyol hemşireler tıbbi malzeme eksikliğini protesto etti: İkinci dalgaya hazır değiliz
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İspanyol hemşireler tıbbi malzeme eksikliğini protesto etti: İkinci dalgaya hazır değiliz

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları ve destekçileri, bir hastanenin önünde toplanarak tıbbi kaynak eksikliğini protesto etti.

16.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:24

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları ve destekçileri, bir hastanenin önünde toplanarak tıbbi kaynak eksikliğini protesto etti. Ülkenin sağlık çalışanları Covid-19 salgınıyla başa çıkabilmek için koşulların ve halk sağlığı sisteminin iyileştirilmesini istedi.View on euronews

İspanyol hemşireler tıbbi malzeme eksikliğini protesto etti: İkinci dalgaya hazır değiliz
Kaynak: Euronews.com

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