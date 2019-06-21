İspanyol golcü Fernando Torres yeşil sahalara veda ediyor

Avrupa futbolunun önemli isimlerinden İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bırakacağını açıkladı. 35 yaşındaki golcü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Önemli bir açıklama yapacağım. Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı

İspanyol golcü Fernando Torres yeşil sahalara veda ediyor

Avrupa futbolunun önemli isimlerinden İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bırakacağını açıkladı.

35 yaşındaki golcü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.