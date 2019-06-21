İspanyol golcü Fernando Torres yeşil sahalara veda ediyor
Avrupa futbolunun önemli isimlerinden İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bırakacağını açıkladı. 35 yaşındaki golcü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Önemli bir açıklama yapacağım. Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı
Avrupa futbolunun önemli isimlerinden İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bırakacağını açıkladı.
35 yaşındaki golcü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri