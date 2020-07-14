İspanyol gezgin Kuşadası'na hayran kaldı
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İspanyol gezgin Kuşadası'na hayran kaldı

İSPANYA'nın Barcelona şehrinden nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için bisikletiyle dünya turuna çıkan Hector Marti, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) misafiri oldu.

İspanyol gezgin Kuşadası'na hayran kaldı
14.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:23

İSPANYA'nın Barcelona şehrinden nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için bisikletiyle dünya turuna çıkan Hector Marti, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) misafiri oldu. Doğayı ve yolculuk yapmayı çok sevdiğini belirten İspanyol gezgin, "Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı büyüleyici güzellikte" dedi.

Barcelona'da bilgisayar programcısı olarak çalışan 36 yaşındaki Hector Marti, nesli tehlike altında olan hayvanlara dikkat çekmek için geçen yıl şubat ayında bisikletiyle yolculuğa çıktı. Türkiye'ye gelen İspanyol gezgin bisikletiyle Antalya'nın Kaş ve Fethiye ilçeleri ile Muğla'daki Gökova Sahili'ni dolaştı. Dalyan'ın İztuzu plajındaki Caretta caretta yuvalarını inceleyen Hector Marti, koronavirüs salgınının baş göstermesi üzerine turuna ara verip bir süre Muğla'nın kırsal Kötekli Mahallesi'nde mahsur kaldı. Marti, 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle yarım kalan gezisine yeniden başladı. Bodrum Yalıkavak'a gidip Akdeniz foklarını da gözlemleyen Marti'nin sonraki durağı ise Kuşadası oldu. Kuşadası'nda çevreci dernek EKODOSD'u ziyaret eden gezgin, dernek Başkanı Bahattin Sürücü'den kentteki endemik bitki türleri ile nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında bilgiler aldı.'ÇOK MUTLU OLDUK'İspanyol gezgini Kuşadası'nda ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kendisine dernek merkezimizi gezdirip bölgemizde nesli tehlike altında olan türleri ve bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları anlattık. Daha sonra Güvercinada Kalesi'ne giderek burada sergilenen 14.5 metre uzunluğundaki Fin balinası iskeleti ile ilgili bilgi verdik. Geçtiğimiz hafta Kuşadası sahillerine yuva yaparak yumurtalarını bırakan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağasının yuva alanını da ziyaret ettik" dedi.'BARCELONA'DAN DAHA TEMİZ'

Hector Marti ise "Kuşadası'nı ilk kez görüyorum. Kuşadası'nın denizi çok temiz, Barcelona'da deniz bu kadar temiz değil. Kumsallar harika. Dilek Yarımadası Milli Park'ı büyüleyici bir doğaya sahip. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları gibi nesli tehlike altında olan hayvanlar beslenmek için Kuşadası Körfezi'ne geliyor. İklim çok güzel, yemekleriniz harika. Buradan yola devam edip, Selçuk'ta Efes Antik kentini ziyaret edeceğim. Daha sonra Karadeniz'i gezip oradan İran, Hindistan üzerinden de Japonya'ya kadar ulaşmayı hedefliyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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