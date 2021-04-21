İspanyol gazetesi, AB Komisyonu'nun Pfizer/BioNTech ile yaptığı anlaşmanın ayrıntılarını yayımladı
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İspanyol gazetesi, AB Komisyonu'nun Pfizer/BioNTech ile yaptığı anlaşmanın ayrıntılarını yayımladı

İspanyol gazetesi, AB Komisyonu'nun Pfizer/BioNTech ile yaptığı anlaşmanın ayrıntılarını yayımladı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'nın La Vanguardia gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ilaç firması Pfizer/BioNTech arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı için yapılan anlaşma gereği, doz başına ortalama 15,50 avrodan 300 milyon dozluk bir sözleşmenin olduğunu iddia etti.

İspanya'nın La Vanguardia gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ilaç firması Pfizer/BioNTech arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı için yapılan anlaşma gereği, doz başına ortalama 15,50 avrodan 300 milyon dozluk bir sözleşmenin olduğunu iddia etti.

AB Komisyonu ile ilaç firması arasında Kasım 2020'de imzalanan sözleşmenin kopyasını yayımlayan gazetenin haberinde, 200 milyon dozu garantili, 100 milyon dozu da opsiyonlu olmak üzere toplam 300 milyon dozluk bir anlaşmanın olduğu ifade edildi.

Söz konusu sözleşmede, AB Komisyonu'nun, ilk 100 milyon dozluk aşı için doz başına 17,50 avro, ikinci 100 milyon doz için ise 13,50 avro ödeyeceği belirtildi.

Belgelere göre ortalaması doz başına 15,50 avro olan 200 milyon dozluk aşıya ek olarak, opsiyonlu bırakılan diğer 100 milyon dozluk aşının alınması halinde bu ortalama bedelin ödeneceği kaydedildi.

Ayrıca sözleşme gereği Pfizer/BioNTech firması, aşının teslim edilme anından itibaren üçüncü şahıslara verebileceği olası bir zarardan muaf tutuluyor.

Diğer yandan belirlenen aşı teslim takviminde, Pfizer'ın 2020 yılı sonuna kadar 25 milyon doz vermesi gerektiği, sonrasında bu miktarın arttırılarak 2021'in ilk çeyreğinde 40 milyon, ikinci çeyreğinde 60 milyon ve üçüncü çeyreğinde 75 milyon doz aşı dağıtması planı yer alıyor.

AB ülkeleri mevcut durumda aşılama programlarını, aşı yetersizliği gerekçesiyle öngörülenden daha yavaş yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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