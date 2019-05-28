İspanyol futbolunda şike soruşturması; çok sayıda gözaltı var

İspanyol futbolunda yürütülen şike soruşturması kapsamında aralarında futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Huesca Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda başlatılan operasyona 'Oikos' adı verildi. Euronews.com'da Görüntüle