İspanyol futbolunda şike soruşturması; çok sayıda gözaltı var
İspanyol polisi, bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak suçuyla 1. ve 2. ligden bazı futbolcular ve kulüp yöneticilerini gözaltına aldı
İspanyol futbolunda yürütülen şike soruşturması kapsamında aralarında futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Huesca Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda başlatılan operasyona 'Oikos' adı verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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