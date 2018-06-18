İspanyol Futbolcu Ramos, Penaltı Tüyosu Vermek İsterken Kendi Kalecisini Yanılttı

İspanya Milli Takımının yıldızı Sergio Ramos, Portekiz Milli Takımıyla oynanan maçta Ronaldo'nun penaltı atacağı yeri De Gea'ya söyledi ancak kendi kalecisini yanılttı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Portekiz'in tüm gollerini biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo atarken, İspanya'nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho Fernandez kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

SERGIO RAMOS, KENDİ ÜLKESİNİ YAKTI

İspanya Milli Takmı formasını giyen Sergio Ramos, Real Madrid'den takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı öncesi David de Gea'ya tüyo vermek istedi. Ramos, eliyle sol tarafa atlamasını söylerken Ronaldo, sola atlayan De Gea'yı ters köşeye yatırdı.

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YORUMLAR (3)

  • MULTECİ:
    Bu ulkede Suriyelileri istemiyoruz. Kendi vatanimizda biz multeci gibi onlar huzur icinde yasiyorlar. Yeter ya. Parklarda heryerde gule oynaya geziyorlar ben vergi veriyorum. Ulkesi icin savasmamis kacmis insanlara biz niye sahip cikalim.
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    YORUMCU: haklısın kardeşim. hemde çok haklısın da ramosla ne alaka
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