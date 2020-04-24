İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.
24.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:20
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.
Ülkenin kuzeyindeki Navarra İl Mahkemesi, Osasuna Kulübünün 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com