İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.

İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi. Ülkenin kuzeyindeki Navarra İl Mahkemesi, Osasuna Kulübünün 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları verdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com