İspanyol flamenko sanatçısı gitarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı
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İspanyol flamenko sanatçısı gitarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı

12.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:07

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nin inisiyatifiyle, İspanyol flamenko sanatçısı Alberto Lopez gitarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nin inisiyatifiyle, İspanyol flamenko sanatçısı Alberto Lopez gitarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı. Madrid Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yayımlanan Lopez'in İstiklal Marşı'nı çaldığı video çok sayıda beğeni toplayıp, paylaşıldı.

İspanyol flamenko sanatçısı gitarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı
İspanyol flamenko sanatçısı gitarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı
İspanyol flamenko sanatçısı gitarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı
İspanyol flamenko sanatçısı gitarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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