İspanyol festivalinde, kukladaki cami figürü Müslümanlardan gelen tepki üzerine yakılmayıp bağışlandı
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İspanyol festivalinde, kukladaki cami figürü Müslümanlardan gelen tepki üzerine yakılmayıp bağışlandı

İspanyol festivalinde, kukladaki cami figürü Müslümanlardan gelen tepki üzerine yakılmayıp bağışlandı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'nın Valensiya kentindeki dünyaca ünlü Las Fallas Festivali'nde, üzerinde cami ve hilal şeklinde figürlerin yer aldığı tahta dev kukla bölgede yaşayan Müslüman toplumundan gelen tepki üzerine bağışlanarak özel korumaya alındı.

İspanya'nın Valensiya kentindeki dünyaca ünlü Las Fallas Festivali'nde, üzerinde cami ve hilal şeklinde figürlerin yer aldığı tahta dev kukla bölgede yaşayan Müslüman toplumundan gelen tepki üzerine bağışlanarak özel korumaya alındı.

Las Fallas Festivali'nin "fallero" adı verilen tahta dev kuklalardan sorumlu komisyonu, Müslüman toplumundan gelen tepkiyi anlayışla karşıladıklarını ve söz konusu kuklanın yakılmayarak, Müslüman toplumuna bağışlanması kararının alındığını duyurdu.

Komisyonun Başkanı Marcos Soriano, "taraflar arasındaki anlayış ve diyalog ortamının dikkate alınarak, tam bir uzlaşmayla söz konusu tahta kuklanın Valesinya'daki Müslüman toplumuna hediye edilmesi kararının alındığını" bildirdi.

Soriano, "Bizim için kötülüklerden arınma anlamına gelen kuklaların yakılması Müslüman toplumunca yıkım olarak görülüyor. Diyalog yoluyla onlar için bunun önemini biz de öğrendik ve anlayışla karşıladık. Kuklayı geri çekip korumaya almakta hiçbir sorunumuz yok." ifadesini kullandı.

Her yıl şubatta yapılan Las Fallas Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl ertelenmiş ve 1-5 Eylül'de yapılmasına karar verilmişti.

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Las Fallas Festivali'nde, usta sanatkarlar tarafından bir yıl boyunca büyük uğraşla yapılan tahta dev kuklalar festivalin ilk gününde kentin sokaklarında sergilenmeye başlanırken, son gününde ise yakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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