İspanyol enerji firması Abengoa iflas koruma başvurusu yaptı
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İspanyol enerji firması Abengoa iflas koruma başvurusu yaptı

23.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:45
İspanyol enerji firması Abengoa iflas koruma başvurusu yaptı

Çok uluslu İspanyol enerji firması Abengoa, borçlarının yeniden yapılanmasıyla ilgili görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve azınlık hissedarları arasında bitmeyen anlaşmazlıkların ardından mahkemeye iflas koruma başvurusu yaptı.

Çok uluslu İspanyol enerji firması Abengoa, borçlarının yeniden yapılanmasıyla ilgili görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve azınlık hissedarları arasında bitmeyen anlaşmazlıkların ardından mahkemeye iflas koruma başvurusu yaptı.

İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Borsası'na dün bildirim yapan Abengoa, şirketin ve tüm hissedarlarının çıkarlarını korumak için gönüllü iflas koruma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Öz sermaye açığı 4,7 milyar avroyu bulan Abengoa'nın son resmi hesaplarına göre, 1,2 milyar avrosu tedarikçiler olmak üzere 6 milyar avrodan fazla borcu bulunuyor.

İspanyol basını, Abengoa'nın olası bir iflasının, ülke tarihinde gelmiş geçmiş en büyük ticari çöküş olacağını yazdı.

İspanya tarihinin en büyük borç yeniden yapılandırılmasını 2015 yılında açıkladığı 10 milyar avroluk borç ile gerçekleştiren Abengoa, aldığı farklı planlama kararlarıyla bu zamana kadar grubu ayakta tutabilse de uzmanlar mevcut durumun çok farklı olduğunu ve kurtarma seçeneğinin bulunmadığını belirtiyor.

Diğer yandan Abengoa'nın en değerli yan kuruluşu olan, 2 bin 500'ü İspanya'da olmak üzere tüm dünyada 14 binden fazla çalışanı bulunan Abenewco 1 şirketinin geleceğinin ne olacağı ise şu an için belirsiz görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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