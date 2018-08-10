İspanyol Ekibi Real Sociedad, Yusuf Yazıcı İçin 11 Milyon Euroluk Teklifte Bulundu

Trabzonspor, genç yıldızı Yusuf Yazıcı için İspanyol kulübü Real Sociedad ile görüşmelere başladı. Menajerler aracılığıyla gelen 11 milyon Euro teklif sonrasında yönetim, bu talebin resmiyete dökülmesini istedi.

TRABZONSPOR 15 MİLYON EURO İSTEDİ

Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istedi. Transfer sezonunda milli futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe birçok teklif gelmesine rağmen resmiyete dökülmemişti.