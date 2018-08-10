İspanyol Ekibi Real Sociedad, Yusuf Yazıcı İçin 11 Milyon Euroluk Teklifte Bulundu
İspanyol ekibi Real Sociedad, Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Yazıcı'nın transferi için 11 milyon euroluk teklifte bulundu.
Trabzonspor, genç yıldızı Yusuf Yazıcı için İspanyol kulübü Real Sociedad ile görüşmelere başladı. Menajerler aracılığıyla gelen 11 milyon Euro teklif sonrasında yönetim, bu talebin resmiyete dökülmesini istedi.
TRABZONSPOR 15 MİLYON EURO İSTEDİ
Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istedi. Transfer sezonunda milli futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe birçok teklif gelmesine rağmen resmiyete dökülmemişti.
YORUMLAR (3)
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Verin pişsin sonra geri gelir zaten takımın da borcu çokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaş! Abdülakdir ÖMÜR, Yusuf YAZICI, Emre AKBABA, Çağlar SÖĞÜNCÜ gibi bir sürü genç futbolcularımızın transfleri için büyük takımların ilgilendiğini haberlerini okuyoruz. Milli Takım bunların farkında mı değil? veya bunlar kime göre büyük oyuncuCevap Yaz Yayından Kaldır
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sat gitsin zarar etcen sonraCevap Yaz Yayından Kaldır