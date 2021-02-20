İspanyol basınına göre Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri dönüyor
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İspanyol basınına göre Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri dönüyor

20.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:42
İspanyol basınına göre Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri dönüyor

İspanyol basını, Barselona doğumlu olan ve basketbol kariyerine Barcelona'da başlayıp, 2001'den bu yana Amerikan Basketbol Ligi (NBA) kulüplerinde oynayan Pau Gasol'un evine geri döneceğini yazdı.

İspanyol basını, Barselona doğumlu olan ve basketbol kariyerine Barcelona'da başlayıp, 2001'den bu yana Amerikan Basketbol Ligi (NBA) kulüplerinde oynayan Pau Gasol'un evine geri döneceğini yazdı.

İspanyol radyosu COPE ve Katalan spor basını başta olmak üzere tüm ülke medyasında "bomba transfer" başlığıyla verilen haberlerde, 40 yaşındaki Gasol'un Barcelona Kulübüyle anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Haberlere kaynak olarak Barcelona'da başkan adaylarından olan Toni Freixa gösterildi.

Resmi twitter hesabında "Barça basketbol takımı cuma gününe kadar oynamayacak. Bu günlerde büyük bir haberimiz olabilir mi?" diye yazan Freixa, altına Pau Gasol'un fotoğrafını koydu.

Kariyerine 1999-2001 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona'da başlayan Pau Gasol, daha sonra sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarının formasını giydi.

Pau Gasol bu sezon Avrupa Ligi takımlarından hiçbirinde forma giymediği için Barcelona'ya transfer olabilmesi için 24 Şubat'a kadar süresi var.

İspanyol basını, Gasol'un Tokyo Olimpiyatları'nda da İspanya Milli Takımı'nın formasını giyeceğini ileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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