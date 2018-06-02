İspanyol Basını, Zidane'ın Katar'da Yıllık 50 Milyon Euro Kazacanağını İddia Etti

Real Madrid ile 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra görevinden ayrılan Zinedine Zidane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Katar Futbol Federasyonu, Zinedine Zidane'ı 4 yıllık bir sözleşme önerdi.

4 YILDA 200 MİLYON EURO

Haberlerde; Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Zinedine Zidane'ın milli takımın başında olması için teklif yapıldığı ve yıllık 50 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.

ZIDANE DİNLENMEK İSTİYOR

Zinedine Zidane bir süre takım çalıştırmayacağını "Ben de başkanıma 'Yakında görüşürüz' diyebilirim. Çünkü bana her şeyimi Real Madrid verdi. Hala bu kulübe yakın olacağım. Üç yılın ardından doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Taraftarıma da destekleri için teşekkür ederim. Yeni sezonda teknik direktörlük yapmayacağım. Yani bir takım aramıyorum. Real Madrid'de doğal bir yorgunluk olmuştu. Günden güne tükendi ve bence zamanı gelmişti. Kalsaydım kazanmak zor olurdu." ifadeleriyle açıklamıştı.