İspanyol basını: "Real Madrid için final maçı"

21.10.2019 13:58

İspanyol basını, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın oynanacak Galatasaray-Real Madrid maçının, hem teknik direktör Zinedine Zidane'ın hem de takımının kaderini belirleyecek bir final olduğunu yazdı.

İspanyol spor gazetelerinden As'ta, "Cehennemde final" manşeti atılırken, "Her şey İstanbul'dan geçiyor. Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği için oynuyor. Bir yenilgi, hemen hemen onu turun dışında bırakır." yorumunda bulunuldu.

Haberde, "Şampiyonlar Ligi 2020 finali İstanbul'da oynanacak ama Real Madrid'in Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bu ölümsüz şehirde bir ön finali var. Eflatun-beyazlılar için yarınki maç, olmak ya da olmamak anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

"Hazard'ın finali" manşeti atılan Marca gazetesinde, "Madrid, bu tür maçları kazanmak için Hazard'ı transfer etti. Madridliler, Belçikalı futbolcudan en iyi oyununu bekliyor. Hazard için ya hep ya hiç maçı." denildi.

La Liga'daki son maçında Mallorca'ya deplasmanda yenilen Real Madrid'in yarın Galatasaray ile oynayacak olmasından dolayı, "Çöküşten cehenneme" başlıklı bir habere de yer veren Marca'da, eflatun-beyazlıların Avrupa'da hayatta kalmak için sıfır hata ile mücadele etmesi gerektiği dile getirildi.

"Tartışılan Zidane, son kredisini Türkiye'de kullanacak." ifadesini ilk sayfasına çıkaran El Mundo Deportivo gazetesinde, "Mallorca yenilgisinden sonra endişeli olan Zidane'ın, Galatasaray'a kaybetmesi durumunda Real Madrid'de devam etmesi zor." yorumu yapıldı.

Öte yandan, "Zidane, Mourinho'nun gölgesinde Galatasaray maçına çıkacak" başlığıyla Mundo gazetesinde yer alan haberde ise Fransız teknik adamın olası bir yenilgide görevinden alınacağı, yerine en güçlü adayın ise Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho olduğu ileri sürüldü.

İspanyol basını ayrıca, Galatasaray karşısında Gareth Bale, Luka Modriç ve Lucas Vazquez gibi as oyuncularından yoksun Real Madrid'de, sakatlıktan çıkan Toni Kroos'un kilit isim olabileceği vurgulandı.

Andone: "Onlardan korkmuyoruz"

As gazetesine açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Rumen forveti Florin Andone, "Üç kez art arda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, son bir yıldır yok. Zorluklar yaşıyorlar ama yine de en iyi takımlardan biri. Cristiano Ronaldo'nun gitmesiyle güç kaybetse de dünyanın en iyi takımı. Onlardan korkmuyoruz. Çok saygı gösterdiğimiz doğru ama kazanacağımıza, en azından beraberliğe inanıyoruz. Evimizde ve taraftarımızın önündeyiz. Kaybedecek neyimiz var?" şeklinde konuştu.

Andone, sarı-kırmızılı taraftarlara övgüde bulunarak, "İspanya ve İngiltere'de futbol oynadım. Gerek milli takımla gerekse kulüp takımlarıyla büyük statlarda maça çıktım. Ancak Galatasaray formasıyla çıktığım maçlardaki ortamı hiçbir yerde görmedim. Türkiye'de insanlar futbol ile yaşıyor ve ölüyor. Galatasaray burada Real Madrid ya da Barcelona gibi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA