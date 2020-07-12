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İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bir kulüple anlaşma sağlayamayan Arda Turan'ın sarı-kırmızılı kulüple anlaştığı iddia edildi.

İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
12.07.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:37

Galatasaray'da sezonun son bölümünde sahadaki sonuçlar can sıkarken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu bağlamda İspanya'nın AS Gazetesi'nden Arda Turan ile Galatasaray arasındaki haberlere dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı ve 33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla anlaştığı belirtildi.

ARDA TURAN NE KADAR KAZANACAK?

AS Gazetesi'ne göre Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı ve maç başında 200 bin Türk Lirası alacak. Öte yandan 33 yaşındaki oyuncunun, şampiyonluğun kazanılması durumunda 500 bin euro da bonus alacağı belirtildi.

KAPTANLIĞI DA ALACAK

Arda Turan'ın Galatasaray'dan ayrılırken bıraktığı kaptanlığı da, geri dönüş ile birlikte tekrar geri alacağı da paylaşıldı.

Arda Turan, 2011 yazında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e gitmiş ve İspanya'da Barcelona formasıyla mücadele verdikten sonra ülkemize Başakşehir formasıyla geri dönmüştü.

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