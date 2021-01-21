İspanyol basını 6 günde iki kupadan elenen Real Madrid'i tartışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İspanyol basını 6 günde iki kupadan elenen Real Madrid'i tartışıyor

21.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:33
İspanyol basını 6 günde iki kupadan elenen Real Madrid'i tartışıyor

İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig takımı Deportivo Alcoyano'ya 2-1 yenilerek elenen Real Madrid'i tartışmaya başlayan ülke basını, teknik direktör Zinedine Zidane'ın kredisinin bittiğini iddia etti.

İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig takımı Deportivo Alcoyano'ya 2-1 yenilerek elenen Real Madrid'i tartışmaya başlayan ülke basını, teknik direktör Zinedine Zidane'ın kredisinin bittiğini iddia etti.

İlk olarak Süper Kupa 4'lü turnuvasında 14 Ocak'taki yarı final maçında Athletic Bilbao'ya 2-1 yenilen ardından dün Kral Kupası'na veda eden Real Madrid 6 günde iki kupadan elendi.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan Kral Kupası'nda, deplasmanda 3. lig takımı Alcoyona'ya uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 yenilen Real Madrid için İspanyol basınında "Utanç", "Küçük düşürücü", "Çatırdadı" manşetleri atıldı.

Marca gazetesi, "Bu utançtan kimse kaçamaz" ifadesini başlığına çıkararak, "Zidane, Real Madrid'deki döneminin en kötü mağlubiyetini aldı. Fransız teknik adamın, Real Madrid'de sonu geldi." yorumunda bulundu.

Real Madrid'in bir haftada iki kupanın dışında kaldığına dikkati çeken As gazetesi de "Zidane darbe aldı." diye yazdı.

Katalan gazetelerinden Sport "Madrid gülünç duruma düştü. Oyuncu değişikliklerinde çok geç kalan Zidane, sezonun ikinci kupasını kaybederek büyük yara aldı.", El Mundo Deportivo da "Yüreğiyle oynayan rakibe karşı beklemedik bir yenilgi alan Madrid ve Zidane'da yeni bir kriz başladı." ifadelerini kullandı.

Spor basını, maç sonrası "Olması gereken olacak" şeklinde bir açıklama yapan Zidane'ın Real Madrid'deki görevine son verileceğini ileri sürdü.

Arjantin'in River Plate takımının teknik direktörü Marcelo Gallardo ve Real Madrid alt takımını çalıştıran Raul Gonzalez, Zidane'ın görevine son verilmesi halinde yerini alacak isimler olarak aday gösterildi.

Real Madrid'de 2016-2018 arasındaki ilk teknik direktörlük döneminde art arda 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısını gösteren Zidane, 31 Mayıs 2018'de kendi isteğiyle görevini bırakmasının ardından takımdaki kötü gidişten dolayı 11 Mart 2019'da ikinci kez eflatun beyazlılara gelmişti.

Geçen sezon Real Madrid'i lig şampiyonu yapan Fransız teknik adamın Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanyol basını 6 günde iki kupadan elenen Real Madrid'i tartışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:36:34. #1.15#
title