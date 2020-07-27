İspanyol Bakan Ayasofya'ya "ortak ev" dedi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale etti. Mevlüt Çavuşoğlu, bu ifadeyi, "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir" sözleri ile düzeltti.

Resmi temaslar için Ankara'da bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya Ayasofya Camii hakkında "ortak ev" ifadesi kullandı. Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir" sözleriyle düzelterek açıklamalarını sürdürdü.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, İSPANYOL MEVKİDAŞININ SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Bakan Çavuşoğlu, Selanik'teki bayrak yakma görüntülerine, "Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil, bayrak indirme, Türk bayrağını yakma, böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Yunanları denize döktükten sonra, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onların bayrağına saygı gösterdik" ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı. İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler" dedi.