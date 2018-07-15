İspanyol Aşırı Sağcılar, Franco'nun Mezarının Taşınmasını Protesto Etti

İspanya'da bin kadar aşırı sağcı eylemci, eski İspanyol diktatörü General Fransisco Franco'nun mezarının, Madrid yakınlarındaki anıttan taşınması planlarını protesto etti.

Aşırı sağcı bir grup, tartışmalı anıta bir "Kutsal yolculuk" yapılması çağrısında bulunmuştu.

İspanya'nın yeni sosyalist hükümeti, anıtı "bölücü bir sembol" olarak tanımlıyor ve Franco'nun mezarını taşımak istiyor.

Anıt, General Franco'ya saygılarını göstermek isteyen aşırı sağcılar için bir çekim noktası.

Anıt, ülkeyi 1939'dan 1975'teki ölümüne dek yöneten sağcı diktatör tarafından inşa edilmişti.

Mezarlıkta 1936-39 İspanyol İç Savaşı'ndan her iki taraftan da ölenler yatıyor. Ancak mezarlık, General Franco'nun milliyetçi güçlerinin, cumhuriyetçiler karşısında kazandığı zafere adandığı gerekçesiyle birçok İspanyol açısından tartışmalı bir mekan.



Toplanan aşırı sağcı kalabalığın, kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın da yattığı mezarlıkta da bu mezarlığa gömülen faşist Falanj Partisi'nin şarkısı "Cara al Sol" u söylediği bildiriliyor.

Bazı eylemciler de Franco dönemindeki İspanyol bayraklarını taşıdı.

Yeni İspanyol hükümeti bölgenin "faşizmin kurbanlarına karşı bir anıt" yapılmasını istiyor.

Ancak General Franco'nun vasileri, mezarın taşınmasına karşı.