İspanyol arkadaşlar bisikletle Akdeniz ve Ege turunda

21.08.2019 11:51

İSPANYOL uyruklu Ederne Sanchez (33) ve arkadaşı Oier Ariznabarreth (36), Türkiye'de Akdeniz ve Ege sahillerini gezmek için bisikletle yola çıktı. Oier Ariznabarreth, "Sıcaklar bizi zorluyor. Ama Türkiye'nin güzellikleri, Türk insanın konukseverliği yorgunluğumuzu gideriyor" dedi.

İspanya'nın Bilbao şehrinde eczacı yardımcısı olarak çalışan Ederne Sanchez ve bir firmanın CEO'su olan arkadaşı Oier Ariznabarreth, bisikletle Akdeniz ve Antalya turunu çıktı. İki arkadaş uçakla 2 gün önce Bilbao'dan Antalya'ya geldi. Buradan iki kişilik bisikletleriyle yola çıkan Sanchez ve Ariznabarreth, Antalya turunun ardından Phaselis ve Olympos antik ketlerini gezerek Demre'ye geldi. Myra Antik Kenti ve Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni gezen ikili, ardından Kaş'a doğru yola çıktı.

Türkiye'ye daha önce de geldiğini belirten Oier Ariznabarreth, "10 yıldır bisikletle dünyayı geziyoruz. 2 yıl önce bisikletle Türkiye'nin Karadeniz kıyılarını gezerek, İran'a gitmiştik. Ben daha önce bir kez tatile geldim. Karadeniz gezimizde Türkiye'nin güney ve batı kıyılarını gezmeye karar vermiştik. Bu yıl 15 günlük turla bunu gerçekleştiriyoruz. Günde ortalama 80-90 kilometre yol gidiyoruz. Sıcaklar bizi zorluyor. Ama Türkiye'nin güzellikleri, Türk insanın konukseverliği yorgunluğumuzu gideriyor. Geceleri çadırda ve pansiyonlarda kalıyoruz. Türkiye son derece güvenli bir ülke. Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdik. Türkiye'de bisikletliler için yeterli yol var" diye konuştu.

Türkiye'nin tarih ve doğa zengini olduğunu ifade eden Oier Ariznabarreth, "Her köşesi farklı bir güzellik taşıyor. Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıyoruz, dönünce arkadaşlarımıza da anlatacağız. Çektiğimiz fotoğraflarla Türkiye'nin tanıtımını yapacağız. Yolculuğumuz İzmir'de sona erecek. Toplam bin kilometre yol yapacağız, uçakla İzmir'den geri döneceğiz" dedi.



Kaynak: DHA