13.09.2019 22:32

- İspanya'yı sel vurdu: 3 ölü

MADRİD - İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Yaşanan sel sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son günlerde şiddetini arttıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden 51 yaşında bir kadın ve 61 yaşındaki kardeşinin devrilmiş otomobilin içinde bulunduklarını, üçüncü kişinin ise bir otomobilde sıkışarak can verdiği belirtiliyor. Bu sabah bir kişinin aracıyla seyahat ederken oluşan sel sonucu tünelin altında aracında kaldığı ve hayatını kaybettiği belirtiliyor. Şiddetli yağışlar sonucu sular altında kalan ve selden en çok etkilenen şehirler arasında Alicante bulunuyor. Sular altında kalan şehirde yetkililer yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer eğitim öğretime ara verirken halkı araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA