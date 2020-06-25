İspanya'ya ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu acil iniş yaptı
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İspanya'ya ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu acil iniş yaptı

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu hasar aldı.

İspanya'ya ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu acil iniş yaptı
25.06.2020 23:38 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:45

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu hasar aldı. Uçak acil iniş yaptı.

İspanya Hava Kuvvetlerine ait A-400M tipi askeri kargo uçağına kuş çarpması sonucu hasar meydana geldi. Kargo uçağı, hasar nedeni ile başkent Madrid'e 13 km uzaklıkta bulunan Getafe'deki hava üssüne acil iniş yaptı. Uçağın kokpit bölümünün altında büyük hasar meydana geldiği görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan 7 Mayıs tarihinde İspanya Hava Kuvvetlerine A-400M tipi askeri kargo uçağında yine kuş çarpması sonucu büyük hasar oluşmuştu. Uçak, Zaragoza Hava Üssü'ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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