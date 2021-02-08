İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve yeni vaka sayıları azalıyor

İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ocak ayı başından bu yana günlük yeni vaka ve can kayıplarında görülen yüksek artışlar, uygulanan tedbirler sonrasında düşmeye başladı.

İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ocak ayı başından bu yana günlük yeni vaka ve can kayıplarında görülen yüksek artışlar, uygulanan tedbirler sonrasında düşmeye başladı.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının hafta sonu verdiği aradan sonra bugün güncellediği verilere göre, son 3 günde 909 kişi hayatını kaybetti ve 47 bin 95 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 295'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 989 bin 45'e ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, iki hafta önce 890'larda iken bugün itibarıyla 667'ye geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatma bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri uygulasa da ekonomik kaygılardan dolayı bu önlemlerin zaman zaman gevşetildiği görülüyor.

Portekiz'de can kayıpları ve yeni vakalar azalıyor

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 505 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede 18 Ocak'tan bu yana en düşük can kaybı tespit edilirken, salgından ölenlerin sayısının toplamı 14 bin 354'e ulaştı.

Yeni vaka sayılarında da düşüşün kaydedildiği Portekiz'de, toplam vaka sayısı 767 bin 919 olarak verildi.

Sağlık Bakanı Marta Temido, bugüne kadar 292 bin kişiye ilk doz, 105 bin kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Birçok AB ülkesi gibi Portekiz de AstraZeneca şirketinin ürettiği aşıyı 65 yaş üstüne yapmama kararı aldı.

Portekiz'de OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli