İspanya ve Irak dışişleri bakanları Madrid'de görüştü

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Madrid'de görüştü.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Madrid'de görüştü.

Laya ve Hüseyin, düzenledikleri ortak basın toplantısında, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile terörle mücadelede iş birliği konularının öncelikli olarak ele alındığını söyledi.

Laya, İspanyol firmalarının, altyapı, enerji, sağlık, su ve tarım sektörlerinde Irak'ta iş yapmalarının kolaylaştırılması için mali ve ekonomik konularda karma komisyon oluşturma kararı aldıklarını açıkladı.

Son olarak 2013'te toplanan bu komisyonu canlandırmak istediklerini ifade eden Laya, ticari iş birliğini mümkün kılmak için her iki ülkenin de ikili yatırım anlaşması ve çifte vergilendirme anlaşması imzalamayı kabul ettiğini kaydetti.

İspanya Dışişleri Bakanı, kısa sürede Irak'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Roma'da 28 Haziran'da düzenlenecek DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon toplantısında İspanyol mevkidaşı ile bir kez daha bir araya geleceğini belirterek, "Uluslararası koalisyonun terörizme karşı birlik mesajını güçlendirmek için iyi bir fırsat olacak. Terörist örgütü askeri ve ideolojik olarak yenmek gerek. Bunun için de uluslararası ve bölgesel daha fazla iş birliğine gereksinim var." dedi.

İspanya ve İtalya'dan AB adına Orta Doğu misyonu

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun bugün yaptığı, "Avrupa Birliği'nin bölgedeki rolünü canlandırmak amacıyla İspanyol mevkidaşım ile Filistin ve İsrail'e gideceğiz." yönündeki açıklamasını doğrulayan Laya, Orta Doğu ziyaretinin yakın bir zamanda olacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli