İspanya ve Irak dışişleri bakanları Madrid'de görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya ve Irak dışişleri bakanları Madrid'de görüştü

İspanya ve Irak dışişleri bakanları Madrid'de görüştü
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Madrid'de görüştü.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Madrid'de görüştü.

Laya ve Hüseyin, düzenledikleri ortak basın toplantısında, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile terörle mücadelede iş birliği konularının öncelikli olarak ele alındığını söyledi.

Laya, İspanyol firmalarının, altyapı, enerji, sağlık, su ve tarım sektörlerinde Irak'ta iş yapmalarının kolaylaştırılması için mali ve ekonomik konularda karma komisyon oluşturma kararı aldıklarını açıkladı.

Son olarak 2013'te toplanan bu komisyonu canlandırmak istediklerini ifade eden Laya, ticari iş birliğini mümkün kılmak için her iki ülkenin de ikili yatırım anlaşması ve çifte vergilendirme anlaşması imzalamayı kabul ettiğini kaydetti.

İspanya Dışişleri Bakanı, kısa sürede Irak'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Roma'da 28 Haziran'da düzenlenecek DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon toplantısında İspanyol mevkidaşı ile bir kez daha bir araya geleceğini belirterek, "Uluslararası koalisyonun terörizme karşı birlik mesajını güçlendirmek için iyi bir fırsat olacak. Terörist örgütü askeri ve ideolojik olarak yenmek gerek. Bunun için de uluslararası ve bölgesel daha fazla iş birliğine gereksinim var." dedi.

İspanya ve İtalya'dan AB adına Orta Doğu misyonu

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun bugün yaptığı, "Avrupa Birliği'nin bölgedeki rolünü canlandırmak amacıyla İspanyol mevkidaşım ile Filistin ve İsrail'e gideceğiz." yönündeki açıklamasını doğrulayan Laya, Orta Doğu ziyaretinin yakın bir zamanda olacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Ali Koç Burak Elmas Emre Kocadağ Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya ve Irak dışişleri bakanları Madrid'de görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:30:37. #1.15#

title