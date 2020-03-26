İspanya ve Çekya: Çin'in gönderdiği hızlı test kitleri iyi çalışmıyor İspanya ve Çekya'daki laboratuvarlarda Çin'den gelen kitlerin test edildiği hata oranını yüzde 80 olduğu belirtildi.

Çin'in koronavirüsle mücadele kapsamında İspanya ve Çekya'ya gönderdiği test kitlerinin iyi çalışmadığı ortaya çıktı. İspanya ve Çekya'daki laboratuvarlarda Çin'den gelen kitlerin test edildiği hata oranını yüzde 80 olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin hükümetinin koronavirüs ile mücadelede yardım amaçlı olarak Avrupa Birliği'ne 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti göndereceğini duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle