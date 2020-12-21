İspanya, vatandaşları ve oturma izni olanlar dışındakiler için İngiltere uçuşlarını durdurdu
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İspanya, vatandaşları ve oturma izni olanlar dışındakiler için İngiltere uçuşlarını durdurdu

21.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:48
İspanya, vatandaşları ve oturma izni olanlar dışındakiler için İngiltere uçuşlarını durdurdu

İspanya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızla yayılan bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını İspanyollar ve İspanya'da oturma izni olanlar dışında herkese durdurdu.

İspanya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızla yayılan bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını İspanyollar ve İspanya'da oturma izni olanlar dışında herkese durdurdu.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne karşı Avrupa Birliği'nin (AB) bugün yaptığı kriz toplantısı sonrasında İspanya hükümeti, Portekiz hükümeti ile koordineli bir şekilde İngiltere'den uçuşları durdurma kararı aldı.

İletişim Devlet Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren uygulanacak İngiltere'den uçuşların durdurulması kararının İspanyol vatandaşları ve İspanya'da ikamet izni olanlar için geçerli olmayacağı bildirildi.

Hükümetin aynı zamanda ülkenin güneyinde, İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık Özerk Yönetimiyle kara sınırında güvenliği artırıcı önlemler alacağı duyuruldu.

İngiltere hükümeti, söz konusu Kovid-19 türünün Cebelitarık'ta da bir kişide tespit edildiğini bugün açıklamıştı.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülen, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'den uçak seferlerini durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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