İspanya, uyuşturucu kaçakçılığından aranan eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade ediyor
İspanya Yüksek Mahkemesi eski Venezuelalı istihbarat şefi Hugo Carvajal'ı ABD'ye iade etmeyi kabul etti. Alt mahkeme ABD'nin iade talebini reddetmişti
İspanya Yüksek Mahkemesi eski Venezuellalı istihbarat şefi Hugo Carvajal'ı ABD'ye iade etmeyi kabul etti. Alt mahkeme ABD'nin iade talebini reddetmişti.
Geçtiğimiz nisan ayında Carvajal, ABD'nin talebi üzerine İspanyol polisi tarafından tutuklanmıştı. Fakat İspanyol mahkemesi, eski generalin serbest bırakılması ve iade talebinin reddedilmesi yönünde karar vermişti. Euronews.com'da Görüntüle