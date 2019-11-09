İspanya, uyuşturucu kaçakçılığından aranan eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade ediyor

İspanya, uyuşturucu kaçakçılığından aranan eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade ediyor

İspanya Yüksek Mahkemesi eski Venezuelalı istihbarat şefi Hugo Carvajal'ı ABD'ye iade etmeyi kabul etti. Alt mahkeme ABD'nin iade talebini reddetmişti

09.11.2019 08:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:13
İspanya, uyuşturucu kaçakçılığından aranan eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade ediyor

Yüksek Mahkemesi eski Venezuellalı istihbarat şefi Carvajal'ı ABD'ye iade etmeyi kabul etti. Alt mahkeme ABD'nin iade talebini reddetmişti.


Geçtiğimiz nisan ayında Carvajal, ABD'nin talebi üzerine İspanyol polisi tarafından tutuklanmıştı. Fakat İspanyol mahkemesi, eski generalin serbest bırakılması ve iade talebinin reddedilmesi yönünde karar vermişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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