İspanya Ukrayna'ya el bombası, makineli tüfek ve mermi gönderecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya Ukrayna'ya el bombası, makineli tüfek ve mermi gönderecek

AA, Şenhan Bolelli - Güncel
 - Güncelleme:
İspanya Ukrayna'ya el bombası, makineli tüfek ve mermi gönderecek

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol televizyonu Antena 3'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ilk etapta, tanklara karşı kullanılacak 1370 el bombası, 700 bin mermi ve makineli tüfek gönderileceğini bildirdi.

Robles, "İlk sevkiyat cuma günü sabahı Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir noktaya gönderilecek ve Ukrayna yönetimi tarafından alınacak." dedi.

İspanya'nın Ukrayna'ya yapacağı ilk askeri yardımın "silah kullanma tecrübesi çok az olan kişilerin kullanabileceği, bireysel savunma amaçlı olduğunu" ifade eden Robles, Rusya'nın işgaliyle Ukrayna'daki durumun her geçen gün değişkenlik gösterdiğini ve meşru savunma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Diğer yandan koalisyon hükümetinin küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisi Ukrayna'ya silah gönderme kararının "hata" olduğunu savunarak Başbakan Pedro Sanchez'i eleştirdi.

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

El Bombası, İspanya, Ukrayna, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title