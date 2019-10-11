İspanya: Türkiye'nin Suriye harekatı devam ederse İncirlik'teki Patriot'larımızı çekebiliriz

11.10.2019 13:36

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu devam ettirmesi durumunda İncirlik'te bulunan Patriot füzelerini geri çekebileceklerini açıkladı.



Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Robles, "Hükümetimizin tutumu açık. Biz her zaman barıştan yanayız. Bu konuyu NATO'da görüşmek üzere gündeme getireceğiz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle