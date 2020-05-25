İspanya Temmuz Ayında Şaşırtabilir! Kapılarını Turistlere Açabilir Coronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, Temmuz ayından itibaren turizm sezonunun açılabileceği belirtiliyor.

Coronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, Temmuz ayından itibaren turizm sezonunun açılabileceği belirtiliyor.

İspanya'da Turizm Sezonu Temmuz'da Açılabilir

Avrupa'da İtalya ile birlikte virüs salgınının en kötü etkilediği ülkelerden biri olan İspanya, Temmuz ayında herkesi şaşırtarak turistleri ve turizmcileri sevindirebilir. Temmuz'dan itibaren 2 haftalık karantina uygulamasının askıya alınabileceği ifade ediliyor.

Salgından büyük yara alan ve virüs kaynaklı ölümlerin 28 bini geçtiği İspanya'da yeni döneme geçişle birlikte önlemler de gevşetilmeye başlandı. Turizm cenneti olarak da bilinen ülkede yurt dışından gelenler için 2 haftalık karantina uygulaması hali hazırda devam ediyor. Fakat bu uygulamanın Temmuz'dan itibaren sonlandırılabileceği söyleniyor.

İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, yerel bir radyo kanalı olan Onda Cero'da yaptığı açıklamalarda, iki haftalık karantina uygulamasının Temmuz ayında durdurulabileceğini ve turistlerin o zaman için rezervasyon yapabileceğini söyledi.

Maroto, "Yaz tatili için Temmuz'da İspanya'ya gelmeye yönelik planlar yapmak kesinlikle yanlış olmaz." diye konuştu.