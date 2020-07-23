İspanya tatilinden dönen Alman ailede korona virüs çıktı İspanya tatili sonrası Almanya'ya dönen 4 kişilik bir ailede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya tatili sonrası Almanya'ya dönen 4 kişilik bir ailede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Tatilini İspanya'da yaptıktan sonra Almanya'ya dönen 4 kişilik Alman ailenin bütün fertlerine korona virüs teşhisi kondu. Almanya'nın Cottbus kentinde yaşayan aile fertlerinden birisinin iş yerinde yapılan test ile yeni tip korona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Ailenin diğer bireylerinin test edilmesi sonrası ise tüm aileye Covid-19 teşhisi kondu. Bu durum sakıncalı ülke listesine alınmayan Avrupa ülkelerinden dönecek olan tatilcilerin, ülkede korona virüs vak'a sayısını yükselteceği endişesine yol açıyor. Özellikle Alman turistlerin sıklıkla tercih ettiği İspanya'nın Mallorca kentinde eğlence mekanlarında ve sahillerde maske takılmadığı, fiziki mesafenin sağlanamadığı sosyal medyada paylaşılan videolar ile gündeme gelmişti. Bu sebepten dolayı onlarca plajını kapatan İspanya'da, halkın tepkisi nedeni ile Mallorca'daki eğlence merkezleri de bir hafta önce kapatıldı.

Güvenli ülke olarak görülen İspanya ve İtalya'da yeni tip korona virüs vak'aları yükseliyor. - KÖLN

Kaynak: İHA