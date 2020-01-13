İspanya Süper Kupası'nın sahibi Real Madrid!

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

2018-19 sezonunun İspanya Süper Kupası şampiyonunu belirlemek için Ocak 2020'de Suudi Arabistan'a düzenlenen dörtlü turnuvanın finalinde, Valencia'yı mağlup eden Real Madrid ile Barcelona'yı eleyen Atletico Madrid karşılaştı. Normal süre ve uzatmaların golsüz eşitlikle sona erdiği ve penaltı atışlarına geçilen maçta Real Madrid rakibini 4-1'le geçti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.