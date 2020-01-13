İspanya Süper Kupa Finali'nin En İyi Oyuncusu Valverde
Real Madrid'in Atletico Madrid'i seri penaltı atışları sonucunda mağlup ettiği İspanya Süper Kupa karşılaşmasının oyuncusu, kazanan ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde seçildi.
13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19
Real Madrid'in Atletico Madrid'i seri penaltı atışları sonucunda mağlup ettiği İspanya Süper Kupa karşılaşmasının oyuncusu, kazanan ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde seçildi.
Kaynak: Dugout
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