İspanya: Sol partiler koalisyonda anlaştı ancak hükümet kurulamıyor

12.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:01

Nisan ayından bu yana koalisyon kurma girişimlerinin sürdüğü İspanya'da Sosyalist Parti ile aşırı sol görüşlü Podemos Partisi 10 Kasım Pazar günü gerçekleşen erken seçimin ardından anlaşmaya vardı ancak yine de meclis çoğunluğu oluşturulamıyor.



Son dört yılda dördüncü kez erken seçime giden ülkede kalıcı bir hükümet kurmak için taraflar arasında aylardır görüşmeler devam ediyordu. Euronews.com'da Görüntüle