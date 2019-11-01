İspanya, Şili'nin iptal ettiği iklim konferansına ev sahipliği yapacak

01.11.2019 21:48

İspanya'nın başkenti Madrid, Latin Amerika ülkesi Şili'nin hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle iptal ettiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapacak.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Şili'nin, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını açıkladığını COP25 iklim konferansının 2-13 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde iki haftadır süren gösteriler nedeniyle COP25 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapamayacaklarını açıklamıştı.

Şili'nin toplantıları iptal etmesinin ardından İspanya hükümeti, iklim konferansına ev sahipliği yapma teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: AA