İspanya Savunma Bakanı Robles, Fas'ı "şantaj yapmak ve çocukları kullanmakla" suçladı
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İspanya Savunma Bakanı Robles, Fas'ı "şantaj yapmak ve çocukları kullanmakla" suçladı

İspanya Savunma Bakanı Robles, Fas'ı 'şantaj yapmak ve çocukları kullanmakla' suçladı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta sınırında yaşanan rekor düzeydeki düzensiz göçmen akınından dolayı Fas'a "şantaj yapmak ve çocukları kullanmak" suçlamasında bulundu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta sınırında yaşanan rekor düzeydeki düzensiz göçmen akınından dolayı Fas'a "şantaj yapmak ve çocukları kullanmak" suçlamasında bulundu.

İspanyol radyosu RNE'ye konuşan Robles, "Fas yönetiminin bu şantajını kabul etmeyeceğiz. İspanya'nın toprak bütünlüğü pazarlık konusu değildir veya tehlikede değildir. Toprak bütünlüğünü garanti etmek ve sınırları izlemek için gerekli tüm araçları kullanacağız." dedi.

Fas'ın Ceuta sınırında "çocukların da aralarında olduğu vatandaşlarını denize atarak uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğini" söyleyen Robles, "İspanyol hükümeti bu konuda net bir kararlılık göstermiştir. İspanya ile oyun oynanmaz." ifadelerini kullandı.

Robles, olanların sadece İspanya'yı değil Avrupa Birliği'ni (AB) de ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Dost ve komşu bir ülke olan Fas, son günlerde yaşanan olayları yeniden düşünmek zorundadır." şeklinde konuştu.

Ceuta sınırında yaşananlar

Fas'ın 17 Mayıs sabahından itibaren sınır güvenliğini bırakmasıyla, çoğunluğu Faslı binlerce düzensiz göçmen Ceuta'dan yüzerek ya da yürüyerek İspanya tarafına geçmişti.

İki günde yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin Ceuta'ya girmesi sonrasında İspanya ve AB'nin baskılarıyla Fas tekrardan sınır kontrolüne başlayıp, geçişleri durdurmuştu.

İspanya şu ana kadar yaklaşık 6 bin düzensiz göçmeni geri gönderirken, 1500 kadar çocuk göçmenin reşit olmamalarından kaynaklanan özel statüleri olmasından Ceuta'da bekletildiği ve gruplar halinde İspanya'nın diğer özerk yönetimlerine gönderilmelerinin planlandığı bildirilmişti.

Hükümet, bölgeye gönderdiği askerlerin bir süre daha orada kalacağını açıkladı.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İspanya hükümeti, Gali'nin insani yardım gerekçesiyle getirildiğini açıklasa da Fas hükümeti, Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i istişarelerde bulunmak üzere Rabat'a çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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