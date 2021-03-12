Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

12.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:06

Son dakika gündem haberine göre İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Çok sayıda İspanya askeri boğazı seyrederken geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait hava savunma fırkateyni F105 Borda numaralı 'SPS Cristobal Colon' adlı savaş gemisi saat 13.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Beşiktaş açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Fırkateynin arka bölümünde bazı askerler İstanbul Boğazı'nı seyretti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ 'SPS CRİSTOBAL COLON' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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