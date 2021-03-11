Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

11.03.2021 19:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:41

Son dakika haberleri: İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiİSPANYA Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 borda numaralı savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İSPANYA Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 borda numaralı savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 17.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 borda numaralı savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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