İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:35

İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait hava savunma fırkateyni F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi geçtiğimiz günlerde Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e geçmişti. Gemi bugün saat 12.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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