İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

12.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:47
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İspanya savaş gemisi "SPS Cristobal Colon", Karadeniz'de düzenlenecek olan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İspanya savaş gemisi "SPS Cristobal Colon", Karadeniz'de düzenlenecek olan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisinin geçişi esnasında güverteye çıkan mürettebat sahili izledi. Bazı mürettebat ise sahile karşı poz vererek fotoğraf çektirdi.

İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 borda numaralı savaş gemisi "SPS Cristobal Colon", Karadeniz'de düzenlenecek olan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında dün Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açılmıştı. Savaş gemisi saat 13.00 sıralarında İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Mürettebat sahili izleyip fotoğraf pozu verdi

Geminin geçişişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot eşlik etti. Geçiş esnasında mürettebattın geminin ön, orta ve arka kısımlarına çıkarak sahili izledikleri görüldü. Mürettebattaki bazı kişiler profesyonel makineyle etrafı fotoğraflarken, bazıları da sahile karşı poz verdi. Odessa Limanı'na gittiği öğrenilen savaş gemisinin ziyaret kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile Karadeniz'de ortak eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor. - İSTANBUL

İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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