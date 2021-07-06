Son dakika... İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait P-42 borda numaralı 'Rayo' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait P-42 borda numaralı 'Rayo' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi P-42 borda numaralı 'Rayo', saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı