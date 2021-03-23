İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

23.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:27
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İspanya Donanmasına ait F-105 borda numaralı 'SPS Cristobal Colon' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan ilerleyerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya Donanmasına ait F-105 borda numaralı 'SPS Cristobal Colon' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan ilerleyerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya Donanmasına ait F- 105 borda numaralı 'SPS Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, bugün saat 12.08'de Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu geçen savaş gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyen gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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