İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

23.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:29
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' adlı savaş gemisi, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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