İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e...
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı.
12.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:36
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı
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Kaynak: AA