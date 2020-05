- İspanya Sağlık Bakanlığı, koronaya bağlı can kayıplarını güncelledi- Koronaya bağlı can kayıpları... - İspanya Sağlık Bakanlığı, koronaya bağlı can kayıplarını güncelledi Koronaya bağlı can kayıpları bin 918 kişi azaltıldı İspanya'da Sağlık Bakanlığı, koronaya bağlı can kayıplarını bin 918 kişi azaltarak, 26 bin 834 olarak güncelledi.

- İspanya Sağlık Bakanlığı, koronaya bağlı can kayıplarını güncelledi Koronaya bağlı can kayıpları bin 918 kişi azaltıldı MADRİD - İspanya'da Sağlık Bakanlığı, koronaya bağlı can kayıplarını bin 918 kişi azaltarak, 26 bin 834 olarak güncelledi. Korona virüs salgını ile Avrupa'da bilanço artmaya devam ederken, İspanya'dan korona verilerine güncelleme yapıldı. İspanya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı güncelleme ile ülke genelinde yaşanan koronaya bağlı can kayıplarını bin 918 kişi azaltarak, 28 bin 752'de 26 bin 834'e düşürdü. Bakanlık, bölgesel olarak yapılan güncellemeleri de açıkladı. Sağlık Bakanlığı, Katalonya'da korona nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısını bin 126 kişi azaltarak, 5 bin 575'e düşürdü. Bakanlık, başkent Madrid'de ise can kayıplarını 291 kişi düşürerek, 8 bin 686 olarak güncelledi. Sağlık Bakanlığı, 17 özerk yönetim bölgesinden sadece Rioja, Extremadura, Ceuta ve Melilla bölgelerinde ki verilerde düzeltme yapmadı. İspanya'da bugün son 24 saatte ilişkin can kaybı verisi paylaşılmazken, son 1 haftada 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 132 kişi artarak, 235 bin 400'e ulaştı. Kaynak: İHA