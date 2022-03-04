İspanya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı - Haberler

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İspanya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı

AA, Şenhan Bolelli - Güncel
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İspanya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı.

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklama yapan Albares, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'ya yönelik Rusya'nın saldırısını kınadıklarını söyledi.

Albares, "Avrupa'da bu tip olaylara müsaade edemeyiz. Onlarca yıl önce Avrupalıların zihninden kaybolan sıkıntıları tekrardan yaşamasına izin veremeyiz." dedi.

NATO'nun Rusya'ya karşı "çatlak vermeden birlik içinde karşılık verdiğini ancak savaşı daha da sertleştirebilecek bir asker gönderme hamlesi yapmayacağını" aktaran Albares, "Durumun daha da büyümesini istemiyoruz. Bu Putin'in savaşı, bunu tek isteyen o. Ne NATO ne Avrupa'daki müttefikleri ne de Ukraynalılar istiyor. AB, bir barış inşasıdır. NATO da istikrar ve barışı garanti eden bir savunma örgütüdür." şeklinde konuştu.

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Zaporijya, İspanya, Nükleer, Rusya, Güncel, Haberler

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