İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?
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İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?

İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?
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İspanya ve Portekiz, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Wanda Metropolitano Stadyumu'da, Madrid Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?

İspanya ve Portekiz, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Wanda Metropolitano Stadyumu'da, Madrid Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

İspanya-Portekiz Maçı, 04 Haziran Cuma günü oynanacak. İspanya-Portekiz Maçı, saat 20:30 başlayacak.

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Portekiz arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

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İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda? - Haberler
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