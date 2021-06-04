İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?

İspanya ve Portekiz, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Wanda Metropolitano Stadyumu'da, Madrid Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?