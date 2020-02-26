İspanya ötanaziyi tartışıyor: Onurlu bir hayat hakkı onurlu bir ölümü de kapsar
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İspanya ötanaziyi tartışıyor: Onurlu bir hayat hakkı onurlu bir ölümü de kapsar

İspanya'da ötenazi tartışmaları büyüyor. Onurlu bir hayat isteme hakkının onurlu bir ölümü seçme hakkını içinde barındırdığını savunanlar, insanların kendi yaşamlarını acısız şekilde sonlandırabilme hakkının yasal olmasını istiyor.

26.02.2020 07:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 07:42
İspanya ötanaziyi tartışıyor: Onurlu bir hayat hakkı onurlu bir ölümü de kapsar

'da ötanazi tartışmaları büyüyor. Onurlu bir hayat isteme hakkının onurlu bir ölümü seçme hakkını içinde barındırdığını savunanlar, insanların kendi yaşamlarını acısız şekilde sonlandırabilme hakkının yasal olmasını istiyor.


72 yaşındaki Francisco Luzon öleceğini ilk öğrendiğinde bu gerçeği inkar etmiş ancak sonrasında büyük üzüntü ve stres yaşayarak bu hakikate teslim olmuş. Hastalığı ilerlemiş olan Luzon bugün artık konuşamıyor ve vücudunda sadece tek bir kası hareket ettirebiliyor: Gözlerini. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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