İspanya OHAL ilan etti İspanya'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

İspanya'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan edildiğini açıkladı. İspanyol Başbakan 4 binden fazla korona vakasının görüldüğü İspanya'da önümüzdeki haftalarda vaka sayısının 10 bini bulabileceği bildirildi.



İspanya, Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla korona virüs vaka sayısının görüldüğü ülke oldu. İspanya'da 4 binden fazla vaka sayısı kaydedilirken, bugüne kadar 122 kişi hayatını kaybetti. - MADRİD

Kaynak: İHA