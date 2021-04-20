İspanya nüfusu 2020'de 106 bin kişi azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya nüfusu 2020'de 106 bin kişi azaldı

İspanya nüfusu 2020'de 106 bin kişi azaldı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ülke nüfusunun 1 Ocak 2021 itibarıyla bir yıl öncesine oranla 106 bin 146 kişi azalarak 47 milyon 344 bin 649 olduğunu açıkladı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ülke nüfusunun 1 Ocak 2021 itibarıyla bir yıl öncesine oranla 106 bin 146 kişi azalarak 47 milyon 344 bin 649 olduğunu açıkladı.

INE'den yapılan açıklamada, bir yıl öncesine oranla 2020'de ülke nüfusunda yüzde 0,2'lik azalma görüldüğü ve bunun 2016'dan bu yana ilk düşüş olduğu ifade edildi.

Verilerde, İspanya'da yaşayan İspanyol nüfusun 79 bin 815 kişi düşüşle 41 milyon 936 bin 827, yabancı nüfusun ise 26 bin 331 düşüşle 5 milyon 407 bin 822 olduğu görüldü.

İspanya'da özellikle göçmenler sayesinde son yıllarda artan nüfus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle yaklaşık 106 bin gerileyerek 4 yıl sonra düştü.

Ülke nüfusunun yüzde 15,1'ini 16 yaş altının oluşturduğu, 16-44 yaş arasının yüzde 35,5, 45-64 yaş arasının yüzde 29,7 ve 65 yaş ve üstünün yüzde 19,7'lik kısımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya'daki nüfusun yüzde 11,4'üne denk gelen yabancılar arasında Faslılar (869 bin 661) ve Romanyalılar (639 bin 261) ilk sırada yer alıyor.

İspanya'daki Türk nüfusunun çoğunlukla Barselona ve Madrid kentlerinde bulunduğu ve yaklaşık 5 bin 500 olduğu biliniyor.

Kovid-19 salgınının en çok görüldüğü ülkelerden İspanya'da, salgının başladığı 2020 Mart ayından bu yana 77 bin 102 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Türk SİHA'ları dünya basınında! Övgüler yağdırıp, 'Destan yazıyor' dediler
Türk SİHA'ları dünya basınında! Övgüler yağdırıp, "Destan yazıyor" dediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Mete Kalkavan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya nüfusu 2020'de 106 bin kişi azaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:08:18. #1.15#

title